Spomienka - Greňova sidovka

Greňo chodil vo fajnovej vybíjanej čiernej koženke zvanej sidovka, všetci sme ho uznávali a obdivovali. Bol bacuľatej postavy a miloval hudbu skupiny Depeche mode.

Úsmev mal dobrácky, vlasy ulízané dohora a oblečený chodil celý v čiernom. Priťahoval podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí mali radi tento štýl hudby.

Spolužiaci zo strednej školy na stužkovej - uprostred s Greňom. (Archiv autora)

Greňo bol taký dobrák, že keď sme ho poprosili, ochotne išiel za niekoho odpovedať. Mne pomohol na praxi, ktorú sme mali raz za dva týždne. Na predchádzajúcej vyučovacej hodine dostal z toho predmetu dobrú známku, a tak som si aj ja chcel bez učenia prilepšiť. Profesor si presne nepamätal naše tváre, nemohol tušiť, že za študenta, ktorého vyvolal, prišiel pred katedru niekto úplne iný. Celá trieda, keď videla, že namiesto mňa tam stojí on, dala sa do smiechu. Vyučujúci si myslel, že si z neho robím žarty a schytal som zlú známku.

Na oslavách Greňových narodenín v hoteli Magura sme si po kamarátsky vypili, najviac si dal do nosa oslávenec. Keď sme vyšli na námestie, podlomili sa mu nohy a spadol odrazu na zem ako podťatý strom. Vyložili sme si ho na plecia a niesli cez celé námestie späť do hotela. Staršie babky na nás pokrikovali, či sme záchranári, a boli zvedavé, čo sa mu vlastne stalo. Povedali sme, že ideme s ním do nemocnice, je to ťažký prípad, pred chvíľou mal vážnu nehodu.

Koniec našich internátnych časov nastal na bažantskom večierku. Spolužiak Jano z Nitry doniesol demižón vína. Zašli sme do študentmi obľúbenej krčmy U Kohúta. Chodievala tam pani v zelenom lesníckom klobúčiku, ktorá si rada riedila víno teplou vodou. Rozprávala nám historky, ako sa opila s božským Kájom Gottom. Nedalo sa jej rečiam uveriť, no svojimi príbehmi nás rozosmievala. Demižón sme dali pod stôl a malinovka sa riedila výborným nitrianskym vínom.

Bláznivé študentské časy pominuli a stretol som sa s Greňom ešte raz, či dva po strednej škole. No odvtedy som ho už nevidel, až predminulú nedeľu mi prišla SMS správa od bývalého spolužiaka Rasťa zo strednej školy, že Greňo bude mať pohreb. Najprv som si myslel, že to bude asi žart, no bola to pravda. Vybral som sa naň a za Námestovom ma chytil taký lejak, že som musel ísť na aute krokom a stierače pustiť na plný výkon. Vystúpil som z neho a okolo mňa na parkovisku tiekol skoro potok. Do kostola v dedinke pri Námestove, kde žil som prišiel celý premočený.

Zišli sme sa na pohrebe traja spolužiaci zo strednej školy. Na drevenom kríži bolo napísané jeho meno Miroslav, nechcel som tomu uveriť, že už ho niet. Lúčil sa s nami za poriadneho dunenia hromov, vonku lialo čoraz väčšmi, ako keby si z nás aj príroda robila žarty. Položil som smútočnú kyticu k jeho hrobu a spomenul si na staré školské kamarátstva, špeciálne na Greňa a jeho vybíjanú sidovku, sa nedá zabudnúť.