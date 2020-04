Pivná dobrota a Pipe Club Orava v Penzióne Hrubjak

Zniesol som horský bicykel z miesta kde bol celú zimu odložený, poriadne som ho skontroloval, dal do poriadku a vyrazil po svojich jarných cyklistických chodníčkoch. Stará kaplnka nad Rabčicami bola prvá zástavka.

Odtiaľ je neopakovateľný výhľad na celú dedinu aj Babiu horu, je príjemné tadiaľ sa previesť. Stačí len zbehnúť dole dedinou a vyšliapať si na kopec. Bol som nad vecou, nad týmto svetom. Pokračoval som poľnými cestičkami ku chate Slaná voda, odtiaľ po cyklotrase popod Babiu horu k píle v Oravskej Polhore. Zastavil som sa pri horskom potoku a veľkej pláni, kde si voda žblnkotala svoj vodný koncert. Po ceste naspäť si často urobím cyklistickú prestávku v Penzióne Hrubjak, kde sa občerstvím čapovaným nealkoholickým tmavým citrónovým Radlerom. Predstava tejto pivnej penivej dobroty mi nedala pokoj aj napriek koronavírusu som odstavil bicykel a išiel zistiť, aká je tam situácia.

Pohľad od starej kaplnky v Rabčiciach na Babiu horu. (Medard Slovík)

Vedúci penziónu František stál vonku a tiež už niekoľko dní nevidel žiadnych hostí, tak ma radostne privítal, buchli sme si lakťami o seba. Sadli sme si na lavičku aj s jeho kamarátom Drahošom v dostatočnej vzdialenosti od seba a pri dodržaní všetkých bezpečnostných nariadení som si konečne ovlažil pery skvelým Radlerom. S chuti som si odpil a utrel penu spod nosa.

Socha Corgoňa, bola vyrezaná počas oravského rezbárskeho plenéra v Penzióne Hrubjak. (Medard Slovík)

V družnej debate som sa dozvedel, že majú založený Pipe club Orava. V roku 2019 sa tu konal prvý ročník Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v pomalom fajčení fajky, ktorého sa zúčastnilo 60 súťažiacich z Čiech, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Slovenska. „Na súťaži dostaneš novú fajku z ktorej ešte nikto nefajčil, 3 gramy tabaku naváženého na presných lekárskych váhach, drevený valček (dusátko) na nabíjanie tabaku do fajky a tlmenie horenia plameňa. V krabičke máš dve zápalky a biely papier formátu A4, kde sa dusátko po použití vždy utrie na papier. Prvých päť minút je nesúťažných, je na úpravu tabaku a na nabitie fajky. Pred začatím si položím fajku na stolík a mala by byť pripravená. Potom ju treba do jednej minúty zapáliť a pomaly fajčiť. Každý má svoj vlastný štýl, ide o to nezapáliť si celý obsah a každých 30 až 40 sekúnd potiahnuť a vypustiť dym. Môj kamarát František je riaditeľ tunajšieho oravského klubu. Najnovší svetový rekord je 3 hodiny a 32 minút. Máme tu aj pašerácky tabakový chodník cez najsevernejší bod Slovenska - Mudralová. Tadiaľ sa pašoval tabak z Poľska za prvej Československej republiky. Tunajší historik Anton nám po súťaži robil sprievodcu na tomto chodníku,“ prezradil nám o pomalom fajčení tabaku Drahoš.

Okolo Drahoša s Františkom stúpal aromatický voňavý dym. (Medard Slovík)

Potom si obidvaja spoločne zapálili fajky a okolo nich stúpal aromatický voňavý dym. Slastne si lebedili a tvárili sa pritom blažene. Čas príjemne plynul v obláčikoch voňavého fajkového dymu. Každý má svoju metódu, ako prežiť toto obdobie, aj takto príjemne sa dá tráviť čas počas nebezpečenstva koronavírusu.