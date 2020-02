Stretnúť sa s Winnetuom, ktorý rozpráva jazykom zrozumiteľným pre každého, kto rád čítal v mladosti indiánske príbehy Karla Maya, určite sa poteší aj príbehu Pán Tragáčik a Winnetou z pera Zbiegniewa Nienackeho.

V knihe Zbigniewa Nienackého Pán Tragáčik a Winnetou možno spoznať Winnetua no namiesto koňa jazdí na plachetnici. Zaujímavá je pasáž o jachtingu, tichom športe, pri ktorom sa treba sústrediť a byť pokojný. Pred čitateľovými očami sa mihocú odvážní jachtári, ktorí letia na vlnách hladiny jazera. Zbigniew Nienacki v týchto prekrásnych miestach Mazurských jazier vytvoril hrdinov svojich kníh.

Originálne vydanie knihy v poľštine Pán Samochodzik i Winnetou. (net)

Winnetou Zbigniewa Nienackeho pochádza z moderného mesta Varšavy, z ktorého odišiel a rozhodol sa usadiť v lesnom tichu. Vzdelaním je výtvarník a zaoberá sa predovšetkým ilustrovaním kníh. Kúpil si parcelu pri jazere Zmierchuň v Mazursku a potom si na nej postavil zrub a začal žiť osamotene. Pretože mal veľa indiánskych exponátov, rád kreslil Indiánov a viedol podobný život indiánskemu, deti z okolitých dedín ho nazvali Winnetuom. Prijal tu prezývku a tak s ňou zrástol, že začal rozprávať indiánskym jazykom z kníh Karla Maya.

Pán Tragáčik, ktorý je zamestnaný na Ministerstve kultúry a umenia ako špeciálny detektív prichádza do rekreačného strediska v osade Zlatý roh pri jazere Zmierchuň. Riaditeľ rekreačného strediska Purtak navrhuje rozobrať neďalekú zrúcaninu starého hradu a na jeho mieste vybudovať klubovú kaviareň. Okolo jazera umiestnil Purtak amplióny, z ktorých púšťa hlučnú hudbu a ruší návštevníkov a dovolenkárov. V príbehu sa zoznámite s Winnetuom, Mlčiacim vlkom, Krvavou Mary, Borovicovou ihličkou a Ligou boja proti hluku, ktorá bojujú na strane jachtárov proti motorizovaným vodákom. "Ako sa dá v takých podmienkach opájať tichom lesa a vody, načúvať šumu tŕstia pri brehu, žblnkotu vĺn, džavotu vodného vtáctva?" zamýšľa sa Pán Tragáčik na brehoch jazera, keď počuje strašný hluk z okolitých ampliónov.

Pán Tragáčik Išiel kľukatým chodníkom, občas mu útočili na tvár komáre a ovady, nemilosrdne ho štípali. Pri jednom takom uštipnutí stratil rovnováhu a zašuchol sa z pňa do zeleno-čiernej kolomaže. Zapadol do bahna až po kolená, odkiaľ ho vyslobodí sám Winnetou a pozve ho do svojho vigvamu. Tu sa začína jeho letné dobrodružstvo. Kto je to Miss kapitán a aké má s ňou nevybavené účty Winnetou? Dozviete sa po prečítaní knihy. Pri opise napínavých príbehov, ktoré pán Tragáčik a jeho priatelia prežívajú, nechýba humor a vtip. Kniha je napodobeninou indiánky a dobrodružnej poviedky. Čitateľa zaujme nielen zábavou, dozvedia sa tiež rôzne podrobnosti o plachetniciach a jachtárskej technike, ale aj o života lesa, vodných rastlín, chránenej flóry a fauny, o správaní sa v prírode takým spôsobom, aby sme ju chránili aj pre budúce generácie.

"Lenže tento príbeh nie je adresovaný iba mladým, Usiloval som sa dať mu podobu, aby aspoň trocha uspokojil aj staršieho čitateľa. Veď to my, dospelí, nesieme zodpovednosť za stínanie starých stromov, za zničené brehy jazier, za olej na hladine mazurských jazier. Budem šťastný, ak niekto z vás na jar neodtrhne konvalinku a niektorý z vedúcich rekreačného strediska zloží z lesných stromov hulákajúce megafóny. Pretože ambíciou hádam každého spisovateľa je nielen ukazovať zložitosť vecí, zabávať a poučovať, ale aj formovať návyky," spisovateľ Zbigniew Nienacki.

V knihe sú pôsobivé opisy prírody Mazurských jazier, čitateľ ma pocit, ako by sa tam priamo ocitol a možno sa po prečítaní aj vyberiete navštíviť tieto krásne miesta. Stojí za to, si ju prečitať!